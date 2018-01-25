Пьяный водитель за рулем иномарки устроил аварию в столице

К счастью, никто во время дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Как сообщают очевидцы в социальной сети, инцидент произошел на пересечении улиц Дегтяревская и Оранжерейная.

Водитель автомобиля KIA стоял на повороте на улицу Оранжерейную. В это время Audi, двигаясь от станции метро Лукьяновская в направлении Берестейской, не справился с управлением и его машину занесло на встречную полосу.

В итоге он врезался в KIA. При этом у водителя Audi на лицо были все признаки алкогольного опьянения.

На место инцидента приехала патрульная полиция, ожидается драгер.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду вечером, 24 января, автомобиль Volkswagen врезался в отбойник. В результате аварии водитель иномарки получил незначительные повреждения. Вместе с тем от госпитализации он отказался.