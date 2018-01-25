21:48 25.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киев лидирует по росту населения среди украинских городов

Украинская столица была и остается наиболее прогрессивным городом по темпам роста экономики и населения. Об этом передает Департамент промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации.

Киев лидирует по росту населения среди украинских городов

Сообщается, что прогресс в модернизации и осовременивании происходит во всех сферах жизни: проводится восстановлении инфраструктуры города, строятся новые жилищные объекты, вводятся новейшие инновации и технологии, реставрируются исторические части города, возводятся новые спортивные площадки и стадионы, открываются новые магазины и супермаркеты. 

Населения города на данный момент составляет приблизительно три млн человек, по густонаселенности лидирует Соломенский район.

Примечательно, что сейчас в Киеве насчитывается 700 предприятий, из среды которых есть такие, которые выпускают продукцию, соответствующую международным стандартам. Еженедельно более ста предприятий начинают свою деятельность в городе и меньше половины прекращают свою работу. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Киев лидирует в рейтинге самых высоких зарплат.

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