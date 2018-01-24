07:45 24.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная маршрутка протаранила легковушку

В Киеве во вторник поздно вечером, 23 января, маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем.

Столичная маршрутка протаранила легковушку

К счастью никто во время аварии не пострадал. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Бажана.

После столкновения оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. По предварительным данным, одной из причин аварии стало несоблюдение дистанции и скоростного режима.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 23 января, в столичном Святошинском районе на ходу загорелся грузовик. К счастью, никто из людей во время инцидента не пострадал. Как сообщают очевидцы, у автомобиля во время движения загорелся моторный отсек.

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