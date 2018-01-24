Столичная маршрутка протаранила легковушку

К счастью никто во время аварии не пострадал. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Бажана.

После столкновения оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. По предварительным данным, одной из причин аварии стало несоблюдение дистанции и скоростного режима.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 23 января, в столичном Святошинском районе на ходу загорелся грузовик. К счастью, никто из людей во время инцидента не пострадал. Как сообщают очевидцы, у автомобиля во время движения загорелся моторный отсек.