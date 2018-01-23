В Киеве во вторник дополнительно откроются 30 пунктов обогрева

Они будут располагатся в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социального социальной политики.

При этом 19 из них будут работать в круглосуточном режиме.

Такое решение принято Постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с резким снижением температуры воздуха, которое ожидается уже с сегодняшнего дня. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, помещения пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где можно отдохнуть, выпить горячего чая и согреться. Кроме этого, в каждом пункте обогрева посетители могут получить первую медицинскую помощь.

По данным КГГА такие пункты будут развернуты

в Голосеевском районе на улице Тарасовская, 2 (ЖЭК 105), улице Касьянина, 8 (ЖЭК 107), улице Академика Заболотного, 20-А (ЖЭК 109);

в Дарницком районе на улице Анны Ахматовой (ЖЭК 201), улице Харьковское шоссе, 172б (ЖЭК 203), улице Харченка, 47 (ЖЭК 207);

в Деснянском районе на улицах БереттиЮ 18 (Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района. Киева), Курчатов,а 3-Б (ЖЭК 302), Сабурова, 3-А (ЖЭК 305));

в Днепровском районе на улицаз Рогозовская, 6 (Киевская городская клиническая больница № 11), Краковская, 13 (Киевская городская клиническая больница № 2), Русановский бульвар, 4 (Русановское отделения территориального центра социального обслуживания Днепровского района. Киева));

в Оболонском районе на улицах Иорданская, 7-а (Помещение отдела оперативного реагирования), Попова, 1 (ЖЭК 512), Джерельна, 3 (ЖЭК 515);

в Печерском районе на бульваре Дружбы Народов, 30/1 (ЖЭК "Печерскжитло"), на улице Басейная, 5а (ЖЭК "Крещатик"), бульвар Марии Приймаченко, 3 (ЖЭК "Печерская брама");

в Подольском районе на улице Светлицкого, 35 (КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района"), проспекте Электриков, 19а (КП "ДЭУ" Подольского района), улице Хорива, 36 (КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района");

в Святошинском районе на улицах Жмеринская, 22а (Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района. Киева (отделение по работе с инвалидами), Чернобыльская, 9 (Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района города Киева (отделение социальной помощи на дому №2)), бульвар Кольцова, 12 (ООО ТД "Днепр");

в Соломенском районе на улицах Соломенская, 17 (Приемное отделение Киевской городской клинической больницы № 4), проспекте Комарова, 3 (Приемное отделение Киевской городской клинической больницы № 6), Суздальская 4/6 (Дом социальной заботы (ночного пребывания);

в Шевченковском районе на улицах Сальского (Котовского), 33 (Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Шевченковского района г. Киева), Василевской, 11-А (Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Шевченковского района г. Киева), Половецкая, 14-16 (Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Шевченковского района г. Киева).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня с утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками, однако осадков синоптики не обещают. На дорога гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 12-14 градусов. Днем будет от 5 до 7 градусов мороза.