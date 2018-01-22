17:43 22.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве обвалилась часть путепровода

В столице в Святошинском районе на улице Комарова обвалилась часть конструкций путепровода. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В Киеве обвалилась часть путепровода

"Вслед за Лепсе: декоммунизируется мост через Комарова, путепровод на В. Гавела. Обрушилась часть конструкций", - говорится в сообщении.

Полиция перекрыла проезд, все едут через разворот, в результате чего образовалась пробка более один км.

Насколько критичны повреждения для несущих конструкций моста и причина обрушения пока не известно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киевском горсовете в процессе заседания на депутатов обвалилась часть потолка.  После обвала одной из плит, оттуда сразу же потекла вода.

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