В Киеве обвалилась часть путепровода

"Вслед за Лепсе: декоммунизируется мост через Комарова, путепровод на В. Гавела. Обрушилась часть конструкций", - говорится в сообщении.

Полиция перекрыла проезд, все едут через разворот, в результате чего образовалась пробка более один км.

Насколько критичны повреждения для несущих конструкций моста и причина обрушения пока не известно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киевском горсовете в процессе заседания на депутатов обвалилась часть потолка. После обвала одной из плит, оттуда сразу же потекла вода.