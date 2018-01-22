В Киеве на мосту Патона образовали живую цепь соборности - ФОТО

Она должна объединить берега Днепра. Как сообщил инициатор мероприятия Вадим Васильчук на своей страничке в Facebook, для участников подготовили сюрприз - привезли броненосец "Петлюра".

Он также заверил, что акция проходит уже седьмой год подряд и с каждым разом собирает все большее количество участников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 22 января, Украина отмечает День Соборности. Во всех города страны сегодня пройдет ряд мероприятий, посвященных этому событию. Так, в частности, в Киеве руководство страны и города возложит цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому.