18:40 22.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Стала известна причина обвала части путепровода в Киеве

В столице в результате аварии обвалилась часть конструкций путепровода на улице Комарова. Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Стала известна причина обвала части путепровода в Киеве

Отмечается, что из-за несоблюдения правил дорожного движения, а именно превышение высоты транспортного средства, произошло ДТП с участием транзитного грузовика с полуприцепом. Так, пострадала временная металлическая конструкция, которая была установлена ​​для ремонта путепровода.

А что касается повреждений самого путепровода или его несущих конструкций, в результате происшествия нет.

На данный момент работа по разборке металлической конструкции завершена, движение транспорта восстановлено в обычном режиме.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в столице в Святошинском районе на улице Комарова обвалилась часть конструкци путепровода.Полиция перекрыла проезд, все едут через разворот, в результате чего образовалась пробка более один км.

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