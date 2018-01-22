Киевлян предупреждают о сильном тумане

Как сообщили в Укргидрометцентре, видимость на дорогах составит 200-500 м.

В таком случае в КГГА настоятельно рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения. А также при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке – включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

А пешеходов призывают быть бдительными и внимательными на пешеходных переходах и возле дороги.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в понедельник, 22 января, погоду Украины будет определять новый циклон, перемещающийся с Балка. Он принесет новые осадки в виде мокрого снега.