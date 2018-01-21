Станцию метро "Театральная" временно перекроют

В уведомлении говорится, что работа станции прекратиться в восемь утра, будет закрыт выход из подземного перехода станции "Театральная" к Музею истории Киева. К случаю празднования памятной даты в городе будут проводиться тематические мероприятия. В частности, около восьми утра киевляне запланировали организовать флешмоб и сформировать живую цепочку через мост Патона в качестве символа единения восточной и западной Украины.

Также на Майдане люди планируют растянуть большой украинский флаг и пронести его центральными улицами столицы в честь Дня Соборности.

Именно 22 января 1919 года Украинское государство провозгласило объединение УНР и ЗУНР для дачи отпора большевикам и полякам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столичном метро планируют установить 320 камер видеонаблюдения, на входах и выходах 52 станций.