17:38 21.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100184649:roman

Станцию метро "Театральная" временно перекроют

Киевские власти решили перекрыть станцию метро "Театральная" из-за празднования Дня Соборности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Станцию метро

В уведомлении говорится, что работа станции прекратиться в восемь утра, будет закрыт выход из подземного перехода станции "Театральная" к Музею истории Киева. К случаю празднования памятной даты в городе будут проводиться тематические мероприятия. В частности, около восьми утра киевляне запланировали организовать флешмоб и сформировать живую цепочку через мост Патона в качестве символа единения восточной и западной Украины.

Также на Майдане люди планируют растянуть большой украинский флаг и пронести его центральными улицами столицы в честь Дня Соборности.

Именно 22 января 1919 года Украинское государство провозгласило объединение УНР и ЗУНР для дачи отпора большевикам и полякам. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столичном метро планируют установить 320 камер видеонаблюдения, на входах и выходах 52 станций.

 

 

 

Поделиться
Читайте также:
 
Нападение в Кабуле: погиб украинец В США провели испытание ядерного реактора- ВИДЕО Пекин недоволен геополитической стратегией Вашингтона НБУ будет работать над уменьшением курса гривны
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив