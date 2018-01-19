20:38 19.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В метро Киева установят 320 камер видеонаблюдения

В столичном метро планируют установить 320 камер видеонаблюдения, на входах и выходах 52 станций.

В метро Киева установят 320 камер видеонаблюдения

Об этом в комментарии сайту города Киева сообщила пресс-секретарь КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.

По ее словам, одну лишь станцию "Святошин" предполагается оборудовать 36 камерами видеонаблюдения.

Также на станциях "Днепр", "Крещатик", "Золотые ворота", "Дорогожичи" и "Палац спорта" планируется установить 40 камер по зонам прохода в тоннели и на наземных участках метро.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", на станци столичного метро "Золотые ворота" появился пункт подзарядки мобильных устройств. Согласно этим данным - пункт подзарядки мобильных недавно установили в вестибюле станции "Золотые ворота" – как раз около киоска с прессой.

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