В Киеве на Крещение откроют дополнительный выход на станции метро "Гидропарк"

Восточный вестибюль будет открыт с десяти часов утра и до пяти часов вечера. Об этом на своей страничке Facebook сообщила пресс-служба государственного предприятия "Киевский метрополитен".

В свою очередь в Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодня в столице для обеспечения безопасности людей на водных объектах будут обустроены места для проведения обряда купания в проруби, с привлечением спасательных постов ГосЧС и водолазных подразделений коммунальных специализированных аварийно-спасательных служб столицы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, для обеспечения безопасного празднования Крещения будут задействованы 125 человек и 13 единиц техники.