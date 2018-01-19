06:00 19.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на Крещение откроют дополнительный выход на станции метро "Гидропарк"

В Киеве в пятницу, 19 января 2018 года, будет работать дополнительный выход на станции метро "Гидропарк".

В Киеве на Крещение откроют дополнительный выход на станции метро

Восточный вестибюль будет открыт с десяти часов утра и до пяти часов вечера. Об этом на своей страничке Facebook сообщила пресс-служба государственного предприятия "Киевский метрополитен".

В свою очередь в Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодня в столице для обеспечения безопасности людей на водных объектах будут обустроены места для проведения обряда купания в проруби, с привлечением спасательных постов ГосЧС и водолазных подразделений коммунальных специализированных аварийно-спасательных служб столицы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, для обеспечения безопасного празднования Крещения будут задействованы 125 человек и 13 единиц техники.

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