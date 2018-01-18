В Киеве во время демонтажа МАФа произошла стрельба, есть раненый

В результате инцидента владелец кафе получил огнестрельное ранение. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел на бульваре Леси Украинки.

Уже на месте правоохранители установили, что между представителями, которые приехали проводить демонтаж и предпринимателями, возник конфликт. В результате инцидента владелец кафе получил огнестрельное ранение ноги от неизвестного мужчины. С места происшествия полиция изъяла одну стреляную гильзу.

Полиция задержала 28-летнего гражданина, изъяла у него пистолет с магазином и шесть патронов к нему. Подозреваемый при себе имел разрешение на приобретение спецсредства.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного Крдекса Украины Хулиганство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова Киеве Виталий Кличко пообещал, что власти столицы и дальше будут проводить демонтаж незаконных МАФов в метрополитене.