В Киеве на Крещение будут дежурить 125 спасателей

Об этом сообщили в Киевском управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, также будут от Главного управления задействованы 65 человек личного состава.

Кроме того, для обеспечения безопасности людей на водных объектах в Киеве будут обустроены места для проведения обряда купания в проруби. В чатсности, с привлечением спасательных постов ГСЧС в Киеве и водолазных подразделений коммунальных специализированных аварийно-спасательных служб столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 18 января, все религиозные люди отмечают большой церковный праздник Крещенский сочельник. И несмотря на то что в церквях уже идут праздничные службы, этот вечер принято провести в покое и смирении.