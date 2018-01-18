14:57 18.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на Крещение будут дежурить 125 спасателей

В столице, 19 января, для обеспечения безопасного празднования Крещения будут задействованы 125 человек и около 13 единиц техники.

В Киеве на Крещение будут дежурить 125 спасателей

Об этом сообщили в Киевском управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, также будут от Главного управления задействованы 65 человек личного состава. 

Кроме того, для обеспечения безопасности людей на водных объектах в Киеве будут обустроены места для проведения обряда купания в проруби. В чатсности, с привлечением спасательных постов ГСЧС в Киеве и водолазных подразделений коммунальных специализированных аварийно-спасательных служб столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 18 января, все религиозные люди отмечают большой церковный праздник Крещенский сочельник. И несмотря на то что в церквях уже идут праздничные службы, этот вечер принято провести в покое и смирении. 

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