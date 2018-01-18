СБУ задержала столичного полицейского - ФОТО

Правоохранитель попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, инспектор сектора ювенальной преференции одного из районных подразделений Главного управления Национальной полиции города Киева требовал от местного жителя 1,1 тысячи долларов.

За эти деньги он обещал посодействовать в переквалификации уголовного дела на менее тяжкое, которое предусматривает штраф вместо взятия под стражу.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения правоохранителем первой части взятки в размере 600 долларов. Он был задержан возле служебного помещения во время получения второй части взятки в размере 500 долларов.

Против задержанного открыто уголовного дела по статье Уголовного кодекса Украины Получение взятки. Сейчас проводятся обыски по месту работы и жительства злоумышленника, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Кировоградщине в среду утром, 17 января, полиция задержала руководителя строительного предприятия. Мужчина требовал два миллиона гривен, обещая уменьшить сумму за подключение предприятия к газоснабжению.