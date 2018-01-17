11:29 17.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Весь Киев стоит в пробках из-за снегопада - ФОТО

В столице Украины, 17 января, в связи с ухудшением погодных условий движение затруднено в центре, через мосты и на подъездах к городу. Об этом можно судить по данным карты пробок.

Весь Киев стоит в пробках из-за снегопада - ФОТО

Отмечается, что проспект Победы загружен с востока на запад от ст. м. Шулявская до ст. м. Нивки. Пробка на Набережном шоссе, Харьковском шоссе, проспекте Степана Бандеры. А также затруднения на улице Елены Телиги, улице Жилянской, улице Большой Васильковской и частично на бульваре Леси Украинки.

Стоять в пробке придется также на мосту Патона по направлению движения транспорта с левого берега Днепра на правый.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", движение грузовог транспорта в Киеве будет временно ограничено из-за проведения очистительных работ.Так, въезд в город крупногабаритного и тяжеловесного транспорта будет ограничен ввиду ухудшения погодных условий.

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