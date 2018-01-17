В столице ограничат движения для фур

Так, въезд в город крупногабаритного и тяжеловесного транспорта будет ограничен ввиду ухудшения погодных условий. Местами слой льда на дорогах достигал пяти см. В городе будет работать снегоуборочная техника, власти города просят водителей не парковать свои авто на обочинах дорог, а также воздержаться от парковки транспорта в центральной части города. Ограничение продлится до следующего понедельника.

Напомним, что из-за резкого падения температуры на киевских дорогах образовалась голедица. КГГА мобилизировало более 200-ста единиц техники для очистки дорог.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно синоптики предупреждают о приближении на территорию Украины ледяного шторма. С 25 января показатель термометра опуститься до 20 градусов мороза, а на 27-28 января температура воздуха может упасть до 25-27 градусов ниже нуля.