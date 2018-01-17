В столице из-за непогоды произошли ряд аварий

В одной из них столкнулись сразу пять автомобилей. Как сообщают очевидцы в социальной сети, на площади Победы недалеко от зоопарка произошло семь дорожно-транспортных происшествий.

Затем на улице Заболотного - две аварии, а возле цирка в аварии пострадал мужчина. При этом возле Караваевых дач - паровоз из пяти авто, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в дорожно-транспортном происшествии на Соломенской площади столицы разбились два легковых автомобиля, один из которых пытался проскочить на красный сигнал светофора. Об этом сообщает сервис Киев Оперативный.