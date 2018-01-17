19:17 17.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве увеличилось количество заболевших корью

В результате вспышки кори в украинской столице уже зафиксировано 99 случаев заболевания. Об этом передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В Киеве увеличилось количество заболевших корью

Сообщается, что большинство заболевших корью это дети - 75 человек, все они сейчас находятся на временном карантине. Случаев смертельного исхода в ходе попадания инфекции не зарегистрировано. 

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник утверждает, что в Киеве в усиленном темпе проводятся профилактические меры по вакцинации детей и взрослых от кори. В течении последних пяти дней более пяти тыс родителей со своими детьми прошли процедуру вакцинации. Он уверен, что никаких причин для паники нет, и что учеба в школах и посещение детских садов никто отменять не будет. Однако этот момент остается переживающим родителям на собственное усмотрение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на данный момент в Украине насчитывается 1285 случаев заболевания корью. Острая ситуация с заболеваниями прослеживается в больших городах - Киев, Харьков, Одесса.

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