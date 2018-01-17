В Киеве сняли ограничения на въезд грузовиков

Вместе с тем ограничено движение грузовиков на трассе Киев-Харьков. Как сообщает в среду утром, 17 января, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, предполагается ограничить движение грузовиков ориентировочно с полуночи17 января, о чем будет сообщено дополнительно.

Также администрация обращается к киевлянам с просьбой не пользоваться собственными автомобилями во время интенсивных снегопадов и отдавать предпочтение общественному транспорту.

В условиях осложнения погоды водителям рекомендуется не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, -0 говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщает. Об ограничении движения грузового транспорта на дороге М-03 Киев-Харьков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до 11 часов утра в Киеве в связи с ухудшением погодных условий был ограничен въезд крупногабаритного транспорта с Бориспольской трассы.