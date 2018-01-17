В Киеве на основных магистралях могут увеличить скорость движения - КГГА

На сайте КГГА зарегистрирована петиция, которая позволяет увеличение скорости на отдельных улицах Об этом в среду. 17 января, журналистам сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Он также пояснил, что в отдельных случаях это повышение можно допустить, однако необходимо детально рассмотреть участки, активность движения на них, количество пешеходов, безопасность и тому подобное. Повышать можно, но очень незначительно и очень осторожно, - сказал он, добавив, что ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах до 50 километров в час, которое вступило в силу с 1 января является позитивным шагом для столицы.

Напомним, в начале январе на сайте Киеврады была зарегистрирована петиция о разрешении движения по основным магистралям столицы со скоростью выше 50 километров в час. По состоянию на 17 января она собрала более 8600 подписей.

Как сообщал УРА-Информ, с 1 января 2018 года в Украине снизилась максимальная скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 километров в час.