22:15 17.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100184385:Polishuk

В Киеве на основных магистралях могут увеличить скорость движения - КГГА

Киевская городская государственная администрация допускает незначительное увеличение разрешенной скорости движения транспорта на основных магистралях столицы.

В Киеве на основных магистралях могут увеличить скорость движения - КГГА

На сайте КГГА зарегистрирована петиция, которая позволяет увеличение скорости на отдельных улицах Об этом в среду. 17 января, журналистам сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Он также пояснил, что в отдельных случаях это повышение можно допустить, однако необходимо детально рассмотреть участки, активность движения на них, количество пешеходов, безопасность и тому подобное. Повышать можно, но очень незначительно и очень осторожно, - сказал он, добавив, что ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах до 50 километров в час, которое вступило в силу с 1 января является позитивным шагом для столицы.

Напомним, в начале январе на сайте Киеврады была зарегистрирована петиция о разрешении движения по основным магистралям столицы со скоростью выше 50 километров в час. По состоянию на 17 января она собрала более 8600 подписей.

Как сообщал УРА-Информ, с 1 января 2018 года в Украине снизилась максимальная скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 километров в час.

Поделиться
Читайте также:
 
В Украине провели испытания зенитно-ракетного комплекса "Печора" - ВИДЕО СНБО поддержал проект закона "О национальной безопасности Украины" В Киевском университете уличили экс-члена НКРЕКУ Геруса в распространении фейков Украину в четверг накроет сильный мокрый снег и метели
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив