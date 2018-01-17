На столичном Набережном шоссе машина врезалась в опору моста, один человек погиб

По предварительным данным водитель не справился с управление. В результате аварии погиб один человек.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти часов утра на Набережном шоссе. Водитель Toyota Camry на скользкой дороге на полной скорости въехал в опору моста Метро.

От полученных травм пассажирка иномарки скончалась на месте. Скорая помощь увезла водителя в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на среду, 17 января, из-за непогода произошло несколько аварий. В одной из них столкнулись сразу пять автомобилей. Как сообщают очевидцы в социальной сети, на площади Победы недалеко от зоопарка произошло семь дорожно-транспортных происшествий.