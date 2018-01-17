13:35 17.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На дорогах Киева работает 260 единиц спецтехники

В столице на очистку основных магистралей столицы, дорог, тротуаров и других балансовых территорий осуществляют 180 единиц техники и 24 бригады по ручной уборке предприятий КК Киевавтодор.

На дорогах Киева работает 260 единиц спецтехники

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, с сегодняшнего утра на автодорогах столицы работает 260 единиц спецтехники и 50 бригад по ручной уборке. Отмечается, что количество техники может увеличиться в случае ухудшения погодных условий.

В КГГА утверждают, что все дорожно-эксплуатационные предприятия обеспечены достаточным количеством посыпочных материалов и готовы к работе в круглосуточном режиме.

Также с 6 часов утра во дворах города работают 3,8 тысячи работников коммунальных жилищно-эксплуатационных участков. Задействовано 120 единиц техники для расчистки дворов жилых домов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", В столице Украины в связи с ухудшением погодных условий движение затруднено в центре, через мосты и на подъездах к городу.

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