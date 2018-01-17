На дорогах Киева работает 260 единиц спецтехники

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, с сегодняшнего утра на автодорогах столицы работает 260 единиц спецтехники и 50 бригад по ручной уборке. Отмечается, что количество техники может увеличиться в случае ухудшения погодных условий.

В КГГА утверждают, что все дорожно-эксплуатационные предприятия обеспечены достаточным количеством посыпочных материалов и готовы к работе в круглосуточном режиме.

Также с 6 часов утра во дворах города работают 3,8 тысячи работников коммунальных жилищно-эксплуатационных участков. Задействовано 120 единиц техники для расчистки дворов жилых домов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", В столице Украины в связи с ухудшением погодных условий движение затруднено в центре, через мосты и на подъездах к городу.