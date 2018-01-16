16:47 16.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В киевской маршрутке мужчину порезали ножом за замечание - ФОТО

В районе Троещины в столичной маршрутке мужчина порезал ножом другого пассажира, который сделал ему замечание.

В киевской маршрутке мужчину порезали ножом за замечание - ФОТО

Как сообщают местные СМИ, маршрутка полностью была забита людьми, один из пассажиров попросил входящего мужчину зайти в другой транспорт, так как нет места.

На что входящий пассажир ответил нецензурной лексикой. После того как проехали одну остановку, разъяренный пассажир вытолкнул мужчину, который сделал замечание, и нанес ему удар ножом в бедро и убежал.

Пострадавший даже не сразу понял, что произошло. О ранении мужчине сказали другие пассажиры, когда заметили, что у него разрезана штанина, а оттуда сочится кровь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Киева ночью двое неизвестных напали на прохожего, избили его и отобрали личные вещи. По предварительной информации, инцидент произошел в три часа ночи в Шевченковском районе столицы. Двое мужчин навалились на прохожего и нанесли ему несколько ударов по голове, человек потерял сознание. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. 

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