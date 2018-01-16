В Киеве во вторник частично ограничат движение транспорта по Южному мосту

Тут будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет ограничено с 11 часов утра и до шести часов вечера в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.

Напомним, в ночь на 13-е декабря 2017 года также было частично ограничено движение автотранспорта на Южном мосту.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине 1 января 2018 года вступило в силу ограничение скорости движения транспорта до 50 километров в час в населенных пунктах.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 10 ноября 2017 года, а 27 ноября ее опубликовали в официальной правительственной газете "Урядовый курьер".