06:00 16.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве во вторник частично ограничат движение транспорта по Южному мосту

Столичная власть во вторник, 16 января 2018 года, частично ограничит движение транспорта по Южному мосту.

В Киеве во вторник частично ограничат движение транспорта по Южному мосту

Тут будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет ограничено с 11 часов утра и до шести часов вечера в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.

Напомним, в ночь на 13-е декабря 2017 года также было частично ограничено движение автотранспорта на Южном мосту.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине 1 января 2018 года вступило в силу ограничение скорости движения транспорта до 50 километров в час в населенных пунктах.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 10 ноября 2017 года, а 27 ноября ее опубликовали в официальной правительственной газете "Урядовый курьер".

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