13:38 16.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100184251:roman

В Киеве подростки избили жестоко прохожего

В центре Киева ночью двое неизвестных напали на прохожего, избили его и отобрали личные вещи. Об этом передает ГУНП в Киеве.

В Киеве подростки избили жестоко прохожего

По предварительной информации, инцидент произошел в три часа ночи в Шевченковском районе столицы. Двое мужчин навалились на прохожего и нанесли ему несколько ударов по голове, человек потерял сознание. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. Когда потерпевший пришел в сознание, то при себе не обнаружил ни телефона, ни денег, он немедленно обратился в полицию.

Спустя несколько часов правоохранители в том же районе обнаружили двоих подростков 16-ти и 17-ти лет в нетрезвом состоянии. При первом же осмотре у задержанных был обнаружен гаджет, который опознал пострадавший. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители Ровно задержали мужчину, который с ножом набросился на прохожего.

Поделиться
Читайте также:
 
На Житомирщине мужчина замерз в собственном доме В Косово убили лидера местного сербского движения Президент Украины наградил орденами почти 2 тысячи человек Порошенко встретится с Пейетт
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив