В Киеве подростки избили жестоко прохожего

По предварительной информации, инцидент произошел в три часа ночи в Шевченковском районе столицы. Двое мужчин навалились на прохожего и нанесли ему несколько ударов по голове, человек потерял сознание. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. Когда потерпевший пришел в сознание, то при себе не обнаружил ни телефона, ни денег, он немедленно обратился в полицию.

Спустя несколько часов правоохранители в том же районе обнаружили двоих подростков 16-ти и 17-ти лет в нетрезвом состоянии. При первом же осмотре у задержанных был обнаружен гаджет, который опознал пострадавший. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители Ровно задержали мужчину, который с ножом набросился на прохожего.