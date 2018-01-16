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В Киеве автомобиль влетел в дерево возле остановки

В Киеве в понедельник, 15 января, водитель легкового автомобиля Honda врезался в дерево.

В Киеве автомобиль влетел в дерево возле остановки

К счастью, серьезных травм мужчина не получил. Вместе с тем по всей дороге разлетелись части дерева и автомобиля.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Саксаганского возле остановки общественного транспорта. При этом остановка находится рядом и чудом люди на ней не пострадали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре столицы в воскресенье поздно вечером, 14 января, столкнулись сразу три легковушки. К счастью во время аварии никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Крещатик.

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