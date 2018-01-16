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С начала года в столице с ОРВИ госпитализировали более 170 человек

В Киеве с начала текущего года с острыми респираторными заболеваниями госпитализировали 171 человека.

С начала года в столице с ОРВИ госпитализировали более 170 человек

Всего в столице уже зарегистрировано 14 тысяч заболевших. Об этом в понедельник, 15 января, на брифинге, посвященному уровню заболеваемости корью в столице, сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

По ее словам, на прошлой неделе было снижение заболеваемости. Это объясняется тем, что были каникулы.

Сейчас пошел небольшой рост, однако он ниже в 2,1 раза эпидемиологического порога, - пояснила она. При этом в КГГА заверили, что никаких угрожающих показателей по острым респираторным заболеваниям в столице на данный момент нет. 

Вместе с тем Гинзбург отметила, что в столице около 25 тысяч человек прошли вакцинацию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро понедельника, 15 января, в Киеве зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 - это дети до 17 лет и 21 взрослый.

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