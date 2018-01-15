В столице будут работать около 30 пунктов обогрева

По его словам, работать пункты будут в зависимости от погодных условий. Обычно пункты открываются, когда синоптики передают ближайшие несколько дней заморозки ночью.

Крикунов отметил, что пункты обогрева будут работать в каждом районе города.

В первую очередь они будут располагаться на базе территориальных центров социального обслуживания. Также будут открыты дополнительные пункты обогрева при содействии управлений социальной защиты на базе ЖЭКов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве откроют десять пунктов сбора новогодних елок. Туда можно будет сдать все новогодние елки после окончания праздников.