11:36 15.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В столице будут работать около 30 пунктов обогрева

С сегодняшнего дня, 15 января, в Киеве заработает 30 пунктов обогрева. Об этом сообщил директор департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

В столице будут работать около 30 пунктов обогрева

По его словам, работать пункты будут в зависимости от погодных условий. Обычно пункты открываются, когда синоптики передают ближайшие несколько дней заморозки ночью.

Крикунов отметил, что пункты обогрева будут работать в каждом районе города.

В первую очередь они будут располагаться на базе территориальных центров социального обслуживания. Также будут открыты дополнительные пункты обогрева при содействии управлений социальной защиты на базе ЖЭКов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве откроют десять пунктов сбора новогодних елок. Туда можно будет сдать все новогодние елки после окончания праздников.

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