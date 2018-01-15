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В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера

В Киеве суд приговорил псевдоминера к четырем годам лишения свободы.

В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера

Мужчина был задержан еще в октябре 2017 года на месте преступления. При этом он был в нетрезвом состоянии.

Как сообщает столичная полиция, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области.

На судебном заседании правонарушитель полностью признал свою вину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве полиция провела эвакуацию пассажиров центрального железнодорожного вокзала. Во вторник утром, 24 октября, неизвестный сообщил в администрацию вокзала об угрозе взрыва. Сообщение поступило около семи часов утра и сейчас людей просят покинуть здание вокзала или хотя бы выйти на платформы.

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