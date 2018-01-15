В Киеве продолжает расти количество больных корью

Из них 66 - это дети до 17 лет и 21 взрослый. Как сообщает пресс-центр Государственной продпотребслужбы в столице, в течение 2017 года в Киеве всего зарегистрировано 87 случаев кори. По данным медиков болеют дети разных возрастных групп.

Самое высокое количество больных зарегистрировано среди детей в возрасте от пяти до девяти лет. Таких заболевших до 46,5%.

При этом в инфекционные стационары поступили 44 человека, среди которых 31 ребенок. Еще одного взрослого госпитализированы в реанимационное отделение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, школам Ивано-Франковска рекомендовано продлить каникулы до 21 января. Из-за кори комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при городской раде предлагает школа принять меры. Как сказано на официальном сайте горрады, соответствующее решение было принято на заседании комиссии под председательством заместителя городского головы Алексея Кайды еще в пятницу.