12:32 15.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве продолжает расти количество больных корью

По состоянию на утро понедельника, 15 января, в Киеве зафиксировано 87 случаев заболевания корью.

В Киеве продолжает расти количество больных корью

Из них 66 - это дети до 17 лет и 21 взрослый. Как сообщает пресс-центр Государственной продпотребслужбы в столице, в течение 2017 года в Киеве всего зарегистрировано 87 случаев кори. По данным медиков болеют дети разных возрастных групп.

Самое высокое количество больных зарегистрировано среди детей в возрасте от пяти до девяти лет. Таких заболевших до 46,5%.

При этом в инфекционные стационары поступили 44 человека, среди которых 31 ребенок. Еще одного взрослого госпитализированы в реанимационное отделение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, школам Ивано-Франковска рекомендовано продлить каникулы до 21 января. Из-за кори комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при городской раде предлагает школа принять меры. Как сказано на официальном сайте горрады, соответствующее решение было принято на заседании комиссии под председательством заместителя городского головы Алексея Кайды еще в пятницу.

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