В этом году в столице отремонтируют не менее 300 километров дорог, - Кличко

В 2018 году в Киеве планируют отремонтировать как минимум 300 километров дорог и проездов. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, дороги городе достались в наследство в ужасном состоянии, некоторые не ремонтировались по 20-30 лет. В 2016 году мы отремонтировали 200 километров дорог, а в 2017 году - 300, напомнил городской голова, заверив, что как минимум 300 километров дорог планируется отремонтировать в этом году.

С такими темпами ремонта дорожного покрытия, за два-три года Киев должен соответствовать европейским стандартам качества дорог, - уверен Кличко. При этом он заверил, что ремонт дороги - это не только новое асфальтовое покрытие. Это и новые тротуары, новое освещение, новые переходы, это комплексный подход.

Столичная власть контролирует качество нового дорожного покрытия и эффективность использования подрядчиком средств при проведении ремонтных работ, а подрядчики дают гарантию на новые дороги в пять лет, - пояснил столичный градоначальник.

Вместе с тем Кличко отметил, что в этом году в Киеве продолжат обновлять важные транспортные магистрали. Так, уже весной, при благоприятных погодных условиях, будут продолжены работы на улицах Елены Телиги, Семьи Кульженко, Алма-Атинской с путепроводом через трамвайные пути, Владимирской, Набережном шоссе, двух транспортных развязках - на пересечении проспоспекта Комарова и улицы Вацлава Гавела.

Кроме того, в 2018 году планируется капитальный ремонт бульвара Вернадского, проспектов Тычины, Бандеры и Палладина, Дарницкой площади, улиц Академика Туполева, Заболотного, Довженко, Федорова, моста Метро через Русановский пролив и многих других объектов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 11 января, Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития автомобильных дорог до 2022 года. На сегодняшний день 97% дорог в нашем государстве нуждаются в капитальном или текущем ремонте, сообщили нардепы на заседании правительства. В связи с этим Министерству инфраструктуры поручили в течение трех месяцев разработать проект Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 годы.