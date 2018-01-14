18:14 14.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичных маршрутках подорожал проезд

В киевских маршрутках проезд подорожал на одну-две гривны. Об этом передает "Слово и Дело".

В столичных маршрутках подорожал проезд

Об этом передает "Слово и Дело". Поднятие цен в маршрутных такси водители объясняют дорожанием цен на топливо.

Сейчас уже поднялись цены в микроавтобусах №201, соединяющих станцию метро "Шулявская" - Южную и Никольскую Борщаговки и №249, а также большинстве маршруток, которые курсируют по Левобережке. Также до семи гривен подорожала 455-а маршрутка сообщением жилой массив Виноградарь-Севастопольская площадь, вместе с ней и маршрутка под номером 569 уже будет стоить шесть гривен.

Подорожание ожидается на маршрутах от Индустриального моста и до Петровки под номером 463, 155 и 150. Отдельно будут дорожать маршрутные такси 223 и 401. Подорожание было вынужденным и объясняется ростом цен на запчасти и комплектующие для транспота.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно цена литра бензина А-95 с начала осени в Киеве выросла на 12 процентов - до 28 гривен за литр. 

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