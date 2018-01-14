В КГГА предупредили о гололедица на столичных дорогах

Погода в городе постепенно ухудшается, температура воздуха утром опустилась до нуля, а потому дороги покрылись небольшим слоем льда. Коммунальщики уже начали работы по посыпке асфальта солью и песком. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м / с. Власти города рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и отказаться от рискованных маневрирований, придерживаясь скорости в 50 километров в час. В городе в ближайшие дни температура опуститься до пяти градусов мороза.

Пешеходам рекомендуется не держать руки в карманах и смтреть под ноги на осложненных участках дороги. В гору стоит передвигаться полушагом, обходить канализационные люки и не нарушать ПДД при пересечении дорог в неположенных местах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики предупреждают о приближении на территорию Украины ледяного шторма.