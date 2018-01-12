13:23 12.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве стартовала кампания по вакцинации населения от кори

В украинской столице зафиксировано рекордное количество человек, сделавших вакцинацию от кори. Об этом передает ТСН.

В Киеве стартовала кампания по вакцинации населения от кори

Бум наплыва родителей и их чад в медицинские учреждения свидетельствует о сознательности населения о смертельной опасности этой болезни. Родители испугались заражения своих чад после сообщений о вспышках кори в ряде областей Украины. Сейчас детей бесплатно вакцинируют бельгийской сывороткой. Врачи не настаивают на проведении вакцинации, однако в случае необходимости по всем областям страны распределено более 2,5 млн ампул для вакцинации. Одна ампула расчитана на двоих пациентов.

По словам министра здравоохранения Ульяны Супрун, в Украине достаточно прекрасных и качественных вакцин, и это большая трагедия, что люди из-за своих стереотипов страдают от подобной болезни.

Как сообщалось в "УРА-Информ", число больных корью в Киеве возросло до 66 человек.

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