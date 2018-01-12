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В КГГА назвали адреса, куда можно сдать после праздников новогоднюю елку

В пятницу, 12 января, в Киеве откроют десять пунктов сбора новогодних елок.

В КГГА назвали адреса, куда можно сдать после праздников новогоднюю елку

Туда можно будет сдать все новогодние елки после окончания праздников. Как сказано на сайте Киевской городской государственной администрации, собранные елки переработают в щепки и используют для защиты лунок кустов и деревьев от пересыхания и перегрева.

Ветви с демонтированной главной елки Украины на Софийской площади также будут переданы "Киевзеленстрою" для производства топлива или опилок.

Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля по адресам:

улица Тростянецкая, 58-А,

проспект Освободителей, 6,

улица Электротехническая, 26,

проспект Степана Бандеры, 26-А,

улица Дмитриевская, 16-А (Подольский район),

Железнодорожное шоссе, 61,

переулок Герцена, 6,

проспект Голосеевский, 87-Г,

улица Новополевая, 95,

улица Бетховена, 8.

напомним, в Киеве уже третий год подряд организовывают прием елок после нового года.

В прошлом году в подобные пункты на базе районных предприятий киевляне принесли более пяти тысяч елок на утилизацию.

Как сообщал УРА-Информ, на Софийской площади столицы 3 декабря установят 26-метровую новогоднюю елку.

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