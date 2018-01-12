В КГГА назвали адреса, куда можно сдать после праздников новогоднюю елку

В пятницу, 12 января, в Киеве откроют десять пунктов сбора новогодних елок.
Туда можно будет сдать все новогодние елки после окончания праздников. Как сказано на сайте Киевской городской государственной администрации, собранные елки переработают в щепки и используют для защиты лунок кустов и деревьев от пересыхания и перегрева.
Ветви с демонтированной главной елки Украины на Софийской площади также будут переданы "Киевзеленстрою" для производства топлива или опилок.
Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля по адресам:
улица Тростянецкая, 58-А,
проспект Освободителей, 6,
улица Электротехническая, 26,
проспект Степана Бандеры, 26-А,
улица Дмитриевская, 16-А (Подольский район),
Железнодорожное шоссе, 61,
переулок Герцена, 6,
проспект Голосеевский, 87-Г,
улица Новополевая, 95,
улица Бетховена, 8.
напомним, в Киеве уже третий год подряд организовывают прием елок после нового года.
В прошлом году в подобные пункты на базе районных предприятий киевляне принесли более пяти тысяч елок на утилизацию.
Как сообщал УРА-Информ, на Софийской площади столицы 3 декабря установят 26-метровую новогоднюю елку.