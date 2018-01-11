В Киеве запустят ретро-поезд

Как информирует пресс-служба "Укрзализныци", отправляться со станции Киев-Пассажирский он будет в 13:45.

Уточняется, что во время путешествия на ретропоезде, который поведет паровоз Эр 787-46, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо. А также историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов.

Паровоз будет курсировать почти два часа и сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи. А прибудет поезд после праздничной поездки в 16:15 на ту же станцию, с которой отправлялся.

Пассажирам будет очень комфортно, поскольку в состав поезда войдут три вагона с мягкими местами для сидения.

Стоимость билета для взрослых составит около 80 гривен, а для детей - 45.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", до конца грядущего года украинское правительство может получить списанные немецкие электрички, если не будет задержек со стороны ПАО "Укрзализныця".