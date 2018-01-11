15:55 11.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве подожгли авто общественного контролера по делу Ноздровской

Сегодня ночью, 11 января, в столице Украины группа неизвестных людей подпалили автомобиль общественного контролера по делу убитой украинской правозащитницы Ирины Ноздровской Михаила Ковальчука. 

В Киеве подожгли авто общественного контролера по делу Ноздровской

Об этом сообщает "Укринформ".

Как отмечается, злоумышленники не долго думая облили транспортное средство горючей смесью и подожгли. В частности, инцидент зафиксирован на камеры наблюдения.

Примечательно, что охранник парковки на момент подпала куда-то отошел.

При этом сам пострадавший рассказал, что парковка расположена под домом, и пожарные прибыли на место происшествия очень оперативно. Таким образом, сотрудники ГСЧС помешали возможному распространению пламени на жилой дом, добавил Ковальчук.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в деле об убийстве Ирины Ноздровской правоохранители нашли орудие убийства и следы кожи подозреваемого Юрия Россошанского под ее ногтями.

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