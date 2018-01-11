В Киеве подожгли авто общественного контролера по делу Ноздровской

Сегодня ночью, 11 января, в столице Украины группа неизвестных людей подпалили автомобиль общественного контролера по делу убитой украинской правозащитницы Ирины Ноздровской Михаила Ковальчука.
Об этом сообщает "Укринформ".
Как отмечается, злоумышленники не долго думая облили транспортное средство горючей смесью и подожгли. В частности, инцидент зафиксирован на камеры наблюдения.
Примечательно, что охранник парковки на момент подпала куда-то отошел.
При этом сам пострадавший рассказал, что парковка расположена под домом, и пожарные прибыли на место происшествия очень оперативно. Таким образом, сотрудники ГСЧС помешали возможному распространению пламени на жилой дом, добавил Ковальчук.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в деле об убийстве Ирины Ноздровской правоохранители нашли орудие убийства и следы кожи подозреваемого Юрия Россошанского под ее ногтями.