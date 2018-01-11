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В Киеве мужчина и женщина пытались ограбить общественный туалет

В Киеве в четверг, 11 января, мужчина и женщина пытались ограбить общественный туалет.

В Киеве мужчина и женщина пытались ограбить общественный туалет

Полиция задержала несостоявшихся грабителей. Как сообщили в полиции, в парке Победа в Днепровском районе столицы, грабители при помощи инструментов пытались демонтировать сантехническое оборудование общественного туалета.

Однако сработала сигнализация и охранная служба попыталась задержать злоумышленников. Вместе с тем мужчине удалось скрыться.

Женщину же отправили в отделение полиции. Чуть позже полиция задержала и второго грабителя. Сейчас по данному делу продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Франции в среду, 10 января, пять человек ограбили витрину знаменитого парижского отеля Ritz. Общая сумма украденного составила более четырех миллионов евро.

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