10:59 11.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100183881:Polishuk

В Киеве машина врезалось в столб, водитель попал в реанимацию

В столице в среду вечером, 10 января, автомобиль врезался в столб.

В Киеве машина врезалось в столб, водитель попал в реанимацию

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель машины попал в реанимацию. Как сообщает очевидцы в социальной сети, авария произошла на Соломенской площади.

Водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался на большой скорости по улице Липкивского в направлении Соломенской площади. По всей видимости он не справился с управлением на обледеневшей дороге.

В итоге его машина вылетела с проезжей части и врезался в электроопору. Скорая помощь увезла мужчину в очень тяжелом состоянии в больницу.

Автомобиль также получил серьезные механические повреждения. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в среду вечером, 10 января, автомобиль скорой помощи протаранил попутную легковушку. В результате аварии пять человек получили травмы. Как сообщают очевидцы с социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Глушкова.

Поделиться
Читайте также:
 
Норвегия купила у США 52 истребителя F-35 В Запорожье полиция задержала руководителя патологоанатомического бюро В Румынии министр уходит в отставку из-за скандала с полицейским-педофилом На севере Ирана произошло землетрясение
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив