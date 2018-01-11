В Киеве машина врезалось в столб, водитель попал в реанимацию

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель машины попал в реанимацию. Как сообщает очевидцы в социальной сети, авария произошла на Соломенской площади.

Водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался на большой скорости по улице Липкивского в направлении Соломенской площади. По всей видимости он не справился с управлением на обледеневшей дороге.

В итоге его машина вылетела с проезжей части и врезался в электроопору. Скорая помощь увезла мужчину в очень тяжелом состоянии в больницу.

Автомобиль также получил серьезные механические повреждения. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в среду вечером, 10 января, автомобиль скорой помощи протаранил попутную легковушку. В результате аварии пять человек получили травмы. Как сообщают очевидцы с социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Глушкова.