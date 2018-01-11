23:47 11.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горит торговый центр

В Киеве в Дарницком районе горит торговый центр.

В Киеве горит торговый центр

Пожар начался в четверг вечером, 11 января, в центре SilverBreeze. Как сообщают очевидцы в социальной сети Facebook, сейчас на месте проишествия работают пять пожарных расчетов.

Торговый центр расположен на проспекте Павла Тичини, 1в. Другой информации пока нет.

О жертвах и пострадавших пока также не сообщается.

Напомним, в конце июня в центре Киева на Крещатике загорелось здание бывшего центрального гастронома. Во время пожара е в здании бывшего центрального гастронома спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины эвакуируют персонал близлежащего Печерского районного суда.

Как сообщал УРА-Информ, тогда были задействованы семь звеньев газодымозащитной службы и две автолестницы. К тушению привлечены 22 единицы техники и 100 человек личного состава.

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