В киевском стрип-клубе неизвестные устроили стрельбу - ФОТО

В Киеве вчера вечером, 8 января, в стрип-клуб Dolls на улице Большой Васильковской, ворвались около десяти неизвестных и открыли стрельбу.
Об этом сообщил на странице сообщества "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
Отметим, что злоумышленники выбили двери, а также повредили стены. Кроме того, после перестрелки 10 вооруженных мужчин выбежали на улицу и уехали в неизвестном направлении.
В данный момент правоохранители пока не уточнили, кто и с какой целью устроил стрельбу в клубе.
К счастью, на этот раз от стрельбы в заведении никто не пострадал.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нидерландах в аэропорту Схипхол правоохранител открыли огонь по мужчине, который с ножем бросался на пассажиров.