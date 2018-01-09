В киевском стрип-клубе неизвестные устроили стрельбу - ФОТО

Об этом сообщил на странице сообщества "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Отметим, что злоумышленники выбили двери, а также повредили стены. Кроме того, после перестрелки 10 вооруженных мужчин выбежали на улицу и уехали в неизвестном направлении.

В данный момент правоохранители пока не уточнили, кто и с какой целью устроил стрельбу в клубе.

К счастью, на этот раз от стрельбы в заведении никто не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нидерландах в аэропорту Схипхол правоохранител открыли огонь по мужчине, который с ножем бросался на пассажиров.