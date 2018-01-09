13:33 09.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевское метро перевезло полмиллиарда человек

В прошлом году услугами КП "Киевский метрополитен" воспользовались 498,4млн пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Киевское метро перевезло полмиллиарда человек

По информации ведомства, этот показатель на 2,8% превышает результат предыдущего года.

Отметим, что самой загруженной станцией оказалось метро "Лесная". Так, в 2017 году ею воспользовалось более 21,4 млн пассажиров.

При этом менее всего пользовались "красной" линии у станции "Днепр". В частности, она приняла 986,5 тыс. пассажиров. В целом эта линия из 18 станций перевезла 208,1 млн человек.

Второй по загруженности остается "синяя" линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 172,6 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 17 млн в год), минимальный - на "Почтовой площади" (4,3 млн).

"Зеленая" ветка за год приняла почти 117,7 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки на станциях "Лукьяновская" (14,6 млн) и "Позняки" (14,1 млн), меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" (1,6 млн).

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" умер мужчина.

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