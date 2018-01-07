16:21 07.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На чем предпочитают передвигаться киевляне

Опубликован рейтинг наиболее популярных видов общественного транспорта города Киева. Об этом передает Главное управление статистики Киева.

На чем предпочитают передвигаться киевляне

Так, начиная с января по декабрь месяц 2017 года троллейбусами было перевезено 717,2 млн пассажиров, что почти в два раза превысило показатель 2016 года. Автобусами и маршрутками за прошлый год было перевезено 285 млн пассажиров. Пассажирооборот за отчетный период увеличился на восемь процентов, из них предприятиями-перевозчиками выполнено 3082 млн пас.км. Количество пассажиров предпочитающих услуги метрополитена также увеличилось на 15 процентов, что свидетельствует об увеличении количества населения в городе. 

Кроме того, проезд во всех видах общественного транспорта в украинской столице поднялся в среднем на 10 процентов, что связано с подъемом цен на топливо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее столичная власть внесла изменения в работу городского транспорта на праздники.

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