В Киеве в пятницу ограничат движение транспорта по некоторым мостам

Это связано с ремонтными работами, при благоприятных погодных условиях. Как сообщает пресс-служба "Киевавтодор", сегодня начиная с 11 часов утра и до трех часов дня на Московском мосту и мосту через реку Десенка в направлении движения к жилому массиву Троещина будут проводится ремонтные работы.

Затем с трех часов дня и до семи часов вечера будет перекрыто движение транспорта на Московском мосту и мосту через реку Десенка в направлении движения к станция метро "Петровка". С трех часов дня и до пяти часов вечера на Южном мостовом переходе в направлении движения с проспект Николая Бажана на Надднепрянское шоссе и с пяти часов вечера до семи часов вечера на мосту Метро через реку Днепр в направлении движения с проспекта Броварского на Набережное шоссе также будут проводится ремонтные работы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная власть в 2018 году презентует проект генерального плана Киева. Сейчас готовится к общественному обсуждению генеральный план столицы. Каждый киевлянин сможет увидеть, каким образом будет развиваться его район или микрорайон, и что планируется строить.