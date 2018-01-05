В Киеве побит первый в этом году температурный рекорд

В ночь на пятницу, 5 января, в столице зафиксирована самая теплая ночь с 1881 года. Это был первый температурный рекорд в этом году.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского, столбик термометра этой ночью не опустился ниже 3,5 градусов что на 1,1 градуса выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты.

По климатической норме такая температура соответствует концу октября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году стал для Киеве одним из самых теплых начиная с 1881-го года. За год в столице всего было зафиксированы 24 температурных рекорда. Как сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, среднегодовая температура прошлого года в Киеве составляла 9,8 градусов тепла.

Это на 2,1 градусов выше климатической нормы. Это было третье место среди самых теплых лет с 1881 года, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте обсерватории.