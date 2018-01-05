Активистка Femen вновь шокирует своими протестами - ФОТО

Как передают украинские СМИ, женщина была практически обнажена, ее волосы были уложены в стиле прически президента США Дональда Трампа.

На всем теле были надписи "Мистер Большая кнопка".

Так в организации отреагировали на "битву красных кнопок", которые недавно устроили президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын.

Отметим, что на фото изображена 36-летняя активистка Александра Немчинова, которая уже была замечена на "Михомайдане".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле Верховной Рады прошла очередная акция Femen - обнаженная женщина появилась в палаточном лагере сторонников Саакашвили и угрожала митингующим веслом.