В столице возле ТРЦ Караван залило кипятком - ФОТО

В украинской столице на улице Луговая, 12, прорвало трубу около торгово-развлекательного центра "Караван". В результате инцидента горячей водой залило часть дороги.
Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
"Акция от мэрии: масштабные горячие ванны в Киеве у Каравана: доступны горячая сауна, душ, спа", - говорится в сообщении.
Помимо этого, отмечается, что на место происшествия выехали ремонтники. Движение транспортных средств ограничено.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепровском районе Киева в результате сильного дождя затопило улицу Фанерную. Движение по улице парализовано, коммунальные службы приступили к откачиванию воды.