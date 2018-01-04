19:35 04.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице возле ТРЦ Караван залило кипятком - ФОТО

В украинской столице на улице Луговая, 12, прорвало трубу около торгово-развлекательного центра "Караван". В результате инцидента горячей водой залило часть дороги.

В столице возле ТРЦ Караван залило кипятком - ФОТО

Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

"Акция от мэрии: масштабные горячие ванны в Киеве у Каравана: доступны горячая сауна, душ, спа", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что на место происшествия выехали ремонтники. Движение транспортных средств ограничено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепровском районе Киева в результате сильного дождя затопило улицу Фанерную. Движение по улице парализовано, коммунальные службы приступили к откачиванию воды.

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