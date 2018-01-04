В Киеве синоптики предупреждают о тумане

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, пятого января в столице будет облачно, однако без существенных осадков. При этом ветер южный, 5-10 м / с, температура ночью от 0 до +5, днем от +3 до +5".

В связи с этим водителям рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары (при их наличии) совместно с ближним светом и избегать резких маневров на дороге.

Напомним, как сообщают "УРА-Информ", совсем недавно в результате осложнений погодных условий в Украине оказались обесточенными 537 населенных пунктов. Сильные снегопады и ветер стали причиной срабатывания системы защиты линий электропередач.