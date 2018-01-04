2017 год в Киеве стал самым теплым с 1881 года

За год в столице всего было зафиксированы 24 температурных рекорда. Как сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, среднегодовая температура прошлого года в Киеве составляла 9,8 градусов тепла.

Это на 2,1 градусов выше климатической нормы. Это было третье место среди самых теплых лет с 1881 года, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте обсерватории.

Специалисты также отметили, что все месяцы года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно март - на 5,5 градусов. Самым холодным оказалось 7 января, когда температура опустилась до -18,7 градусов, а самым жарким днем - 4 августа, когда температура в тени достигала 34,7 градусов выше нуля.

Что касается осадков, то их выпало 590 мм, что соответствует 91% климатической нормы. Но распределение было неравномерно - более двух месячных норм в октябре и декабре, а в другие месяцы осадков было недостаточно, что негативно повлияло на сельское и водное хозяйство, констатируют в обсерватории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 29-го декабря зафиксировали наиболее теплую ночь с 1881 года. Такие данные распространила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского. Согласно данным наблюдений в этот день в столице фиксировали максимально теплую ночь с 1881 года.