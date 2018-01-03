07:29 03.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошла авария с участием судьи

В Киеве во вторник вечером, 2 января, судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов врезался в иномарку.

В Киеве произошла авария с участием судьи

В результате аварии водителя Renaul в серьезными травмами увезли в больницу. При этом судья попытался сбежать с места происшествия, но люди не дали ему уехать.

Как сообщают очевидцы, авария произошла возле Житомирской трассы. Усатов ехал на своем Ford Mustang по улице Обороны в сторону Житомирской трассы.

Он не разглядел, что уже едет по полосе встречного движения и смог вовремя отреагировать на появившуюся перед ним машины.

Сильный удар пришелся в колесо Renault, от чего автомобиль отбросило на обочину, а затем машина перевернулась на бок. Иномарка, к счастью, остановилась только в нескольких сантиметрах от дерева.

В итоге водитель Renault с травмами позвоночника госпитализирован, а врачи скорой помощи констатировали сильное алкогольное опьянение судьи Усатова.

На место дорожно-транспортного происшествия приехала жена судьи и вызвала ему еще одну скорую помощь, на которой виновник аварии пытался скрыться, однако местные жители заблокировали ее и не дали уехать до приезда полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице произошло ужасающее ДТП на улице Стеценко. В результате аварии пострадали четыре человека. Среди травмированных есть ребенок.

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